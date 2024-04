Lagarto celebra seus 144 anos com uma especial programação artística, cultural e esportiva

A cidade de Lagarto viveu momentos de grande celebração durante as comemorações de seu aniversário de 144 anos. Entre os dias 12 e 21 de abril, a programação intensa ofereceu uma jornada repleta de atividades artísticas, culturais e esportivas, destacando a riqueza e a diversidade que fazem parte do cotidiano lagartense.

No auge das festividades, a Capital do Interior se transformou em um verdadeiro mar de emoções, com a presença de milhares de pessoas vibrando ao som contagiante de grandes nomes da música. Bell Marques, Durval Lelys e a Banda Parangolé e demais artistas agitaram o público em um percurso de trios elétricos.

Durante a semana, o Encontro Cultural proporcionou uma variedade de eventos que enriqueceram ainda mais a experiência do povo de Lagarto. Desde a Feira de Transportes até a Copa do Brasil de Fut7, passando por exposições artísticas, a tradicional corrida rústica e torneios de futebol, cada atividade contribuiu para fortalecer os laços entre os lagartenses e celebrar a identidade única desta terra.

A prefeita Hilda Ribeiro expressou sua gratidão e orgulho ao ver a comunidade reunida em uma celebração tão grandiosa. “Estamos emocionados em ver Lagarto pulsando com tanta energia positiva e alegria. Este é um momento de união e reconhecimento de tudo que nossa cidade representa. Que venham muitos anos de prosperidade e felicidade para Lagarto e todos nós lagartenses”, declarou a prefeita.

Assim, Lagarto demonstrou mais uma vez sua capacidade de encantar e inspirar, mostrando ao mundo o motivo pelo qual é reconhecida como a Capital do Interior. Que venham mais anos de sucesso e celebração para esta cidade tão querida pelos lagartenses e por todos que têm o privilégio de conhecê-la.