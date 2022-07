Lagarto: Colégio Cenecista Laudelino Freire será reformado e reativado

Após anos fechado, a sede do Colégio Cenecista Laudelino Freire, sediado no centro da cidade de Lagarto, será reformado e reativado. A informação foi confirmada pelo historiador Dr. Claudefranklin Monteiro, que acompanhado do vereador Matheus Corrêa e Juquinha, acompanhou o professor, padre e representante do CNEC Nacional em Sergipe, José Lima Santana, ao referido prédio.

“A ideia inicial é voltar a funcionar a instituição com cursos técnicos em nível de Ensino Médio, com possível parceria com o Hospital do Amor. E até mesmo a possibilidade de abrigar temporariamente os alunos do Silvio Romero [que deverá ser reformado em breve pelo governo do Estado]”, acrescentou.

Ainda durante sua passagem por Lagarto, o representante do CNEC gravou um vídeo na frente do prédio do antigo Grupo Escolar Sílvio Romero, renovado o apelo pela reforma da estrutura; bem como visitou as obras do Hospital de Amor e ainda ficou de comparecer à residência do saudoso bispo emérito de Propriá, Dom Mario Rino Sivieri.