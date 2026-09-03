Lagarto conclui diagnóstico do UNICEF com participação de 100% das escolas municipais

Lagarto concluiu o diagnóstico do programa Água, Saneamento e Higiene, Mudanças Climáticas e Desastres (WASH/CEED, na sigla em inglês), do UNICEF Brasil, com a participação de 100% das escolas municipais. O levantamento integra uma estratégia voltada ao acompanhamento das condições de água, saneamento, higiene e resiliência climática nas unidades de ensino e permitirá ao município reunir informações para orientar o planejamento de ações e investimentos. O resultado é fruto do trabalho desenvolvido pela gestão municipal para fortalecer as políticas públicas e garantir melhores condições de educação e saúde para crianças e adolescentes.

O programa WASH tem como objetivo apoiar o fortalecimento de políticas públicas voltadas à redução das desigualdades relacionadas ao acesso à água e ao saneamento, com atenção especial aos serviços oferecidos nas escolas, unidades de saúde e comunidades tradicionais. A estratégia também incentiva o desenvolvimento de ações de prevenção e enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas e de situações de desastres, considerando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente o ODS 6, que trata da disponibilidade e da gestão sustentável da água e do saneamento para todos.

Para o prefeito Sérgio Reis, o resultado demonstra o compromisso da gestão em conhecer as necessidades da rede municipal e utilizar essas informações para orientar as próximas ações. “Garantir a participação de 100% das nossas escolas nesse diagnóstico é um passo importante para conhecermos ainda melhor a realidade da nossa rede e planejarmos os investimentos necessários. Quando cuidamos das condições das unidades de ensino, também estamos cuidando da saúde, da aprendizagem e do futuro das nossas crianças e adolescentes. É um trabalho que envolve muitas mãos e que estamos realizando com responsabilidade, planejamento e compromisso com Lagarto”, destacou o gestor.

Diagnóstico e planejamento

A falta de acesso adequado à água, ao saneamento e à higiene pode comprometer a saúde e o desenvolvimento de meninas e meninos em idade escolar, além de contribuir para o aumento das desigualdades, o atraso da aprendizagem e até o abandono dos estudos. Segundo levantamento do UNICEF publicado em janeiro de 2025, entre 2017 e 2023 houve uma redução de 31,5% no número de crianças e adolescentes sem acesso adequado à água no Brasil. Ainda assim, 2,78 milhões enfrentam dificuldades para ter acesso a esse direito.

Em Lagarto, a gestão municipal, em parceria com a comissão do Selo UNICEF, mobilizou as unidades da rede municipal para a realização do levantamento. Com 100% das escolas participantes, o município passa a contar com um diagnóstico situacional que poderá subsidiar o planejamento e a execução de ações voltadas à melhoria das condições de água, saneamento, higiene e resiliência climática.

Segundo a articuladora do Selo UNICEF, Aline Oliveira, a participação de 100% das escolas representa o cumprimento de uma meta estabelecida pelo UNICEF para o município. “Foi uma meta que a gente alcançou. O UNICEF estabeleceu que, até o dia 30 de agosto, o município deveria alcançar 100% das escolas municipais participando do diagnóstico situacional do programa WASH. A partir desse diagnóstico, vamos ter dados para elaborar estratégias, desenvolver e executar ações para melhorar a qualidade da água, da higiene e do saneamento nas escolas, impactando diretamente na qualidade de vida e na saúde de crianças e adolescentes”, explicou.

Aline também destacou a importância do trabalho conjunto entre as Secretarias de Saúde e Educação e da capacitação dos profissionais envolvidos. “O Selo UNICEF também está priorizando capacitar nossos profissionais em torno dessa temática e promover o engajamento para que sejam partícipes nessa busca de melhoria. A gente trabalha em união, são muitas mãos para ofertar um serviço de qualidade”, acrescentou.

A secretária da Educação, Taysa Mércia Damaceno, enfatizou a importância do levantamento para o planejamento das políticas educacionais. “Esse diagnóstico nos ajuda a olhar para cada escola de forma mais precisa, identificando as necessidades e compreendendo quais ações precisam ser priorizadas. Garantir um ambiente escolar adequado também faz parte da construção de uma educação de qualidade. A partir dessas informações, teremos mais condições de planejar e buscar melhorias que beneficiem diretamente nossos alunos e toda a comunidade escolar”, afirmou.

Da mesma forma, o diretor pedagógico da Semed, Joabe Bernardo, reiterou que o levantamento tem o objetivo de ampliar a capacidade do município de planejar ações a partir da realidade de cada unidade de ensino. “Nosso trabalho vai além de responder a um diagnóstico. Estamos construindo uma base de informações que nos ajuda a compreender as condições da nossa rede e a definir prioridades. A escola precisa ser um espaço que favoreça a aprendizagem em todos os aspectos e isso também envolve saúde, higiene, segurança e preparação para os desafios ambientais. Ter 100% das nossas escolas participando significa que estamos olhando para toda a rede e criando condições para planejar melhorias de forma mais assertiva”, frisou.

Outras ações

A participação de todas as escolas no diagnóstico WASH se soma a outras iniciativas desenvolvidas pela Secretaria Municipal da Educação que também integram o conjunto de ações relacionadas aos compromissos assumidos por Lagarto no ciclo 2025–2028 do Selo UNICEF.

Entre elas está a instalação do Medidor Educação Conectada em 100% das escolas municipais, iniciativa que permite acompanhar a conectividade das unidades de ensino e contribui para o planejamento de melhorias na infraestrutura digital. O município também atingiu a meta da Busca Ativa Escolar, garantindo a matrícula e a rematrícula de crianças e adolescentes identificados pela iniciativa.

As ações da Educação também incluem atividades de educação ambiental e enfrentamento às mudanças climáticas, realizadas por meio do movimento #EntreNoClimaUNICEF. A iniciativa envolve crianças, adolescentes e comunidades em discussões sobre sustentabilidade, preservação ambiental, cultura e cuidado com o território.

Selo UNICEF

O município de Lagarto integra a edição 2025–2028 do Selo UNICEF, comprometendo-se com metas concretas e estratégicas que envolvem ações intersetoriais nas áreas de saúde, educação, assistência social, meio ambiente e cultura. O Selo UNICEF é um reconhecimento internacional concedido a municípios brasileiros que mais avançam na garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

Além das ações voltadas para crianças e adolescentes, que integram o Planejamento Estratégico da gestão municipal, Lagarto também desenvolve uma série de atividades ao longo do ciclo 2025–2028, com iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas e à garantia de direitos. Nesse contexto, a conclusão do diagnóstico WASH com a participação de 100% das escolas municipais representa mais um avanço no levantamento de informações e na construção de estratégias para melhorar as condições da rede de ensino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto