Lagarto conclui Programa de leitura e escrita e fortalece a alfabetização na Educação Infantil

No último sábado, 07, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), concluiu a edição 2026 do Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI). Este foi mais um ciclo de formação continuada, que reuniu mais de 200 profissionais da rede municipal de ensino em uma jornada de muito aprendizado, troca de experiências e aperfeiçoamento das práticas pedagógicas.

De acordo com a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia Damasceno, o ProLEEI é fundamental para o desenvolvimento das crianças e para a construção de bases que favorecem o processo de alfabetização. “O ProLEEI veio para contribuir ainda mais com todo o sucesso que temos alcançado, porque entendemos que a leitura e a escrita na Educação Infantil abrem caminhos para a aprendizagem nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Estamos preparando as crianças para a alfabetização dos anos seguintes, além de buscar mais avanços e resultados ainda melhores para a educação de Lagarto”, ressaltou.

Na edição 2026 do ProLEEI, Lagarto conseguiu triplicar o número de professores formadores, além de alcançar auxiliares de sala e gestores escolares, reforçando um conjunto de ações que vem contribuindo para os significativos avanços da educação municipal. Lagarto registrou crescimento de 8,8% no indicador de alfabetização, além de avanços de 6,1% nos anos iniciais e 13,5% nos anos finais do Ensino Fundamental. Resultados que refletem o trabalho articulado da rede, desde a Educação Infantil até as etapas seguintes da trajetória escolar.

“A cada encontro, percebemos novos aprendizados, mais segurança e um olhar ainda mais atento para o desenvolvimento das crianças. A Educação Infantil não é só brincar, é também aprender, explorar, descobrir e construir conhecimentos. E nossos profissionais têm um papel fundamental nesse processo”, celebrou a coordenadora da Educação Infantil da Semed, professora Liz Andrade.

De professores para professores

Durante o último encontro, a professora Claudenora de Souza, da Escola Municipal Brasil, se emocionou ao falar do impacto da formação na vida dos educadores. “O desejo de ser professora, a alegria de ser professora, a gente encontra em momentos como esse e vê como é importante ser formadora de crianças”, declarou.

A professora Maria Rivalene, que atua na sala de recursos da Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) Santa Luzia, destacou que os aprendizados obtidos já trouxeram resultados positivos para seus alunos. “Os alunos desenvolveram o gosto pela leitura e passaram a ficar mais atentos por meio da contação de histórias. Ao pegar quadrinhos com imagens e contar as histórias, isso foi contribuindo para uma leitura cada vez mais eficaz em sala de aula”, destacou.

Já a professora Micaele Santos, da UMEI Vovó Luzia Dórea, enfatizou que o ProLEEI lhe permitiu aprimorar os trabalhos desenvolvidos em sala de aula. “Tem coisas que eu já fazia e com o curso do ProLEEI, me trouxe várias possibilidades, como a mini-história, que foi uma proposta que eu amei realizar!”, pontuou.

Compromisso com a infância

Desde os primeiros meses de 2025, Lagarto tem investido no fortalecimento da Educação Infantil, com diversas iniciativas, como a implantação do programa Bom Dia Feliz, que garante o desjejum a mais de 6 mil alunos; a entrega de novos conjuntos de uniformes e kits escolares a todos os alunos da rede municipal de ensino; a instalação de novos parquinhos em unidades que atendem ao público infantil; a realização do projeto “Era Uma Vez”, que incentivou a leitura e a escrita na primeira infância e foi premiado, em dezembro de 2025, com o Troféu Ser Criança; além das formações continuadas, que preparam as equipes escolares para os mais diversos desafios da educação.

O ProLEEI

O Programa de Leitura e Escrita na Educação Infantil (ProLEEI) é uma ação do Governo Federal, desenvolvida pelo Ministério da Educação (MEC), que conjuga esforços da União, em parceria com os estados, municípios, o Distrito Federal e as universidades federais, para a oferta de formação continuada aos profissionais que atuam na Educação Infantil, prioritariamente professores de turmas da pré-escola, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA).

O programa tem como objetivo assegurar uma formação continuada que qualifique, teórica e metodologicamente, os profissionais da Educação Infantil. Sua finalidade é fortalecer práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento da linguagem oral, da leitura e da escrita, respeitando as especificidades da infância e dessa etapa de ensino.

Fonte: Prefeitura de Lagarto