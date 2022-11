Lagarto confirma contratação do meia Birungueta para 2023

O atleta do Verdão vestiu as camisas do Treze de Campina Grande, Itapipoca, Linense-SP, Internacional-PB, Bahia de Feira, Sousa-PB, Jacuipense, Nacional-PB, Inter de Lages, Perilima e FK Kukësi (Albania). No futebol sergipano, jogou no Itabaiana.