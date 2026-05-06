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Lagarto conquista Selo Diamante em reconhecimento nacional ao atendimento ao empreendedor

lagarto

A Prefeitura de Lagarto conquistou, na última terça-feira, 05, o Selo Diamante de Referência em Atendimento – Ciclo 2025, uma certificação nacional concedida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) que reconhece a qualidade dos serviços prestados aos microempreendedores individuais (MEIs). O resultado foi revelado durante cerimônia virtual transmitida pelo YouTube e a entrega oficial da premiação está prevista para o mês de junho deste ano.

O reconhecimento em nível nacional foi concedido à Sala do Empreendedor Luzia Dória de Carvalho (Dona Sinhazinha), vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo (Semdee), que vem se destacando pela oferta de serviços de orientação, formalização e apoio aos pequenos negócios, com atuação que também alcança comunidades por meio de ações itinerantes. Em janeiro deste ano, a Sala também foi reconhecida com o Selo Ouro na esfera estadual.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destaca que a conquista é resultado de uma política pública voltada ao fortalecimento do empreendedorismo local, com foco na qualificação do atendimento e no apoio direto aos pequenos negócios. “Esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo, investindo em políticas públicas que realmente fazem a diferença na vida de quem quer empreender. Nosso objetivo é facilitar, apoiar e dar condições para que os pequenos negócios cresçam, gerem renda e movimentem a economia de Lagarto. Esse selo é resultado de um trabalho sério e do compromisso da nossa gestão com quem empreende no município”, disse.

De acordo com o secretário executivo da Semdee, Genildo Souza Cruz (Nininho da Bolo Bom), a conquista do Selo Diamante está diretamente ligada ao conjunto de iniciativas que ampliam o acesso dos empreendedores aos serviços ofertados no município. “Alcançar esse selo do Sebrae demonstra o nível de qualidade e dedicação do trabalho desenvolvido pela Sala do Empreendedor Dona Sinhazinha”.

Ainda segundo o gestor, “esse resultado também conta com o suporte da gestão municipal, que assegura as condições necessárias para que as iniciativas avancem e alcancem um número cada vez maior de empreendedores, inclusive, com ações itinerantes, que levam atendimento diretamente às comunidades e facilita o acesso da população aos serviços oferecidos”, afirmou Nininho.

A certificação projeta Lagarto no cenário nacional como referência no atendimento ao empreendedor, resultado de uma política pública estruturada e contínua. A iniciativa também contribui diretamente para a organização do ambiente de negócios, amplia o acesso à formalização e impulsiona o surgimento e a consolidação de pequenos empreendimentos, com efeitos práticos na dinamização da economia local e na geração de emprego e renda no município.

O diretor da Sala do Empreendedor, Rafael Evangelista, destacou a importância da conquista para o município. “O Selo Diamante representa um avanço significativo e consolida o trabalho que vem sendo desenvolvido pela instituição. Esse reconhecimento é resultado do empenho da equipe e da adesão dos empreendedores aos serviços ofertados pela gestão municipal por meio da nossa Sala”, celebrou.

Reconhecimento

Em janeiro deste ano, a Sala do Empreendedor de Lagarto já havia sido contemplada com o Selo Ouro, em cerimônia realizada em Aracaju. Em abril, também deste ano, o município participou de um evento virtual apresentando o projeto itinerante da Sala do Empreendedor, iniciativa que tem levado atendimento aos povoados lagartenses e se consolidado como referência entre os municípios sergipanos.

O Selo

O Selo Sebrae de Referência em Atendimento é uma certificação dada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, que reconhece a excelência de Salas do Empreendedor no apoio aos pequenos negócios, com base em critérios como qualidade do atendimento, desburocratização, infraestrutura e presença digital.

O reconhecimento, que é dividido nas categorias Bronze, Prata e Ouro, com o Selo Diamante como destaque nacional entre os melhores avaliados, também objetiva estimular a melhoria contínua, elevar a imagem institucional, qualificar equipes e aprimorar processos, a partir de avaliações periódicas que analisam evidências e resultados das unidades participantes.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

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