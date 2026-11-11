Lagarto conquista Selos de Ouro e Prata no Prêmio Pacto pela Educação 2026

Na última terça-feira, 10, a Educação de Lagarto foi destaque na solenidade de entrega do Prêmio Pacto pela Educação 2026, realizada no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE-SE). Na ocasião, o município conquistou os selos Prata em Alfabetização, Ouro em Anos Iniciais e Prata em Anos Finais, em reconhecimento ao desempenho alcançado no Índice de Desempenho Escolar de Sergipe (Idese) 2025. Além disso, na categoria Anos Finais, as escolas municipais Inglaterra e José Gaudêncio dos Santos conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, entre as redes municipais de ensino do estado.

Presente à solenidade, o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou que as premiações também refletem as ações concretas implementadas desde janeiro de 2025. “Realizamos concurso público, avançamos na valorização dos profissionais, fortalecemos a alimentação escolar com o desjejum e estamos reformando e modernizando nossas escolas. Sabemos que ainda temos desafios, mas temos compromisso, planejamento e disposição para avançar. Porque investir em educação é cuidar do presente e construir um futuro melhor para as nossas crianças e para Lagarto”, afirmou.

Para a secretária municipal da Educação, professora Taysa Mércia, Lagarto fez história mais uma vez. “Uma cidade que antes sequer era citada hoje é reconhecida e premiada em todas as categorias. E essa conquista não é de uma pessoa só, é de todos nós! Por isso, quero agradecer aos nossos professores, às equipes escolares, aos estudantes e às famílias. Porque nada disso teria sentido se não fosse construído com a participação e o compromisso de todos. Essa vitória é nossa!”, enfatizou.

O diretor de Ensino e Aprendizagem na Educação Básica da Secretaria Municipal da Educação (Semed), professor Joabe Bernardo, destacou que Lagarto saiu de um cenário difícil para uma realidade mais esperançosa, resultado de um trabalho conjunto e articulado com os profissionais que atuam em sala de aula, com impactos positivos nos indicadores educacionais.

“A implantação do Sael foi uma ação de extrema importância, porque descortinou uma realidade encontrada nas unidades. A partir desse diagnóstico, conseguimos identificar as escolas que precisavam de intervenção pedagógica imediata e traçar um percurso de trabalho. Então, esses resultados são reflexo de um esforço construído a muitas mãos: Secretaria de Educação, equipes gestoras e professores. Tudo isso somado ao Programa Bom Dia Feliz, aos avanços no transporte escolar e a tantas outras ações nos permite olhar para esses resultados e ter a confirmação de que estamos no caminho certo”, acrescentou.

Já o coordenador do Pacto pela Educação Sergipana e procurador do Ministério Público de Contas de Sergipe (MPC-SE), João Augusto Bandeira de Mello, observou que os avanços alcançados pela educação de Lagarto têm repercutido e chamado a atenção em todo o estado. “Lagarto é um município estratégico, onde as coisas precisam acontecer não somente pela tradição, pela pujança e pela grandiosidade do município. E ficamos muito felizes com os resultados de 2024 para 2025 e acredito que serão ainda maiores de 2025 para 2026 e assim sucessivamente”, comentou.

Destaque nos Anos Finais

Ainda durante a solenidade, as escolas municipais Inglaterra, localizada no povoado Quilombo, e José Gaudêncio dos Santos, situada no povoado Tanque, conquistaram o primeiro e o segundo lugar, respectivamente, na categoria Anos Finais, entre as redes municipais de ensino de Sergipe.

O diretor da Escola José Gaudêncio dos Santos, Joseval Rodrigues, não escondeu a emoção com a conquista. “Esse prêmio representa muito para a Escola José Gaudêncio, porque foi um trabalho conjunto e, para nós, é motivo de muito orgulho ver uma escola de povoado ser a segunda melhor da rede municipal de Lagarto e do estado”, comemorou.

Já a professora Ana Angélica, da Escola Municipal Inglaterra, celebrou a conquista da unidade de ensino pelo segundo ano consecutivo. “Isso é fruto do compromisso dos nossos professores, da responsabilidade dos nossos alunos e do apoio dos pais. Parabéns à Secretaria Municipal da Educação e a todos os envolvidos! Sigamos firmes num pacto pela educação de qualidade”, reforçou.

Investimentos que fazem a diferença

Desde janeiro de 2025, a Educação de Lagarto vem recebendo um conjunto de investimentos e iniciativas voltados à valorização dos profissionais, à melhoria da infraestrutura escolar e ao fortalecimento da aprendizagem.

Entre as ações, destacam-se a implantação do Sistema de Avaliação da Educação de Lagarto (Sael) e do Programa Bom Dia Feliz; a distribuição de uniformes e kits escolares para todos os alunos da rede municipal; a oferta de formação continuada aos profissionais da educação; e a presença constante das equipes da Semed nas unidades de ensino.

Além disso, o município avança com reformas, ampliações e modernizações das escolas. Um dos exemplos é a Escola Municipal Paulo Rodrigues do Nascimento, localizada no bairro Matinha, que recebeu investimentos superiores a R$ 750 mil. A unidade agora conta com três novas salas de aula, melhorias nos banheiros e climatização de todos os ambientes de ensino, tornando-se a primeira da rede municipal a dispor dessa estrutura.

Fonte: Prefeitura de Lagarto