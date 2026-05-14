Lagarto conquista título inédito nos Jogos da Primavera e garante vaga nos JEBs

O município de Lagarto alcançou um feito histórico nos Jogos da Primavera 2026. Pela primeira vez na história esportiva do município, um estudante da rede municipal conquistou o título de campeão nos jogos de arremesso e garantiu classificação para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), uma das maiores competições estudantis do país.

A conquista foi alcançada pelo aluno Allan Santos, da Escola Municipal Paulo Rodrigues, localizada no povoado Matinha, que representou Lagarto com destaque e assegurou o lugar do município entre os classificados para a etapa nacional da competição.

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, destacou que a conquista inédita representa o fortalecimento do esporte educacional no município e o investimento da gestão na valorização dos jovens talentos. “Essa conquista histórica nos enche de orgulho e mostra a força do esporte educacional em nossa rede municipal. Ver um aluno da Escola Municipal Paulo Rodrigues representando Lagarto e garantindo vaga nos Jogos Escolares Brasileiros é a prova de que investir na educação e no esporte é investir no futuro da nossa juventude”, pontua.

O resultado reforça o fortalecimento do esporte escolar em Lagarto e evidencia o incentivo da gestão municipal às práticas esportivas e ao desenvolvimento de jovens talentos nas escolas da rede pública. Além dessa modalidade, o município também é destaque em outras categorias, como os alunos do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), que já conquistaram cerca de 200 medalhas em pouco mais de um ano da atual gestão.

O diretor de Esportes do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE), Henrique Santos, ressaltou o caráter histórico da conquista para o esporte educacional do município. “É uma conquista histórica para Lagarto e motivo de muito orgulho para toda a nossa rede municipal. Estamos falando do maior evento esportivo de Sergipe e da primeira medalha da rede municipal de ensino de Lagarto no arremesso de peso masculino. O nosso município também volta a classificar um atleta para os Jogos Escolares Brasileiros depois de mais de uma década. Allan conquistou a vaga para os JEBs, o maior evento estudantil do Brasil, que será realizado em Brasília. Isso é gratificante demais. Trabalhamos todos os dias e temos uma geração de alunos disciplinados, dedicados e que querem vencer na vida. Essa conquista é de toda a equipe do Centro de Iniciação”, destaca.

Fonte: Prefeitura de Lagarto