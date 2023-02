Lagarto derrota Propriá e assume a liderança do Sergipão

Uma partida isolada marcou a abertura da 5ª rodada do Sergipão Pixbet, na noite desta sexta-feira, 10, foi o duelo entre Lagarto e América de Propriá, no estádio Paulo Barreto, em Lagarto. O time da casa fez valer o mando de campo e conquistou a quarta vitória no estadual.

O Verdão venceu por 2 a 0, com gols do meia Cássio Ortega e do zagueiro Hugo. Com o resultado, a equipe do Lagarto assumiu a liderança do Sergipão Pixbet. Acompanhe a classificação de momento após, o início da 5ª rodada:

1) Lagarto 13 pontos

2)Sergipe 12 pontos

3) Itabaiana 10 pontos

4) Confiança 09 pontos

5) Falcon 07 pontos

6) Atlético Gloriense 04 pontos

7) Freipaulistano 02 pontos

8) América de Propriá 02 pontos

9) Estanciano 00 ponto

10) Dorense 00 ponto