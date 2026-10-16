Lagarto destaca avanços na valorização dos profissionais da educação

Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, a Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), destaca iniciativas voltadas à valorização dos profissionais e ao fortalecimento da rede municipal de ensino. Ao longo de quase dois anos de gestão, a administração municipal esteve empenhada em garantir o reajuste do piso salarial, a convocação de novos profissionais, o acompanhamento pedagógico das unidades escolares e a formação continuada dos educadores.

Entre as medidas voltadas aos profissionais da educação está a valorização da categoria com o reajuste de 5,4% do piso salarial do magistério municipal em 2026. O percentual foi anunciado para adequar a remuneração dos professores ao reajuste nacional. Em março deste ano, a gestão, em diálogo com representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica da Rede Pública do Estado de Sergipe (Sintese), instituiu a Mesa Permanente de Negociação. O ato marcou o fim de uma espera de 15 anos e o reforço do compromisso da administração municipal com a valorização do magistério e a oferta de uma educação pública de qualidade para todos os lagartenses.

A convocação de 167 novos profissionais da educação, anunciada em janeiro de 2026, também permitiu à rede a sua expansão e a valorização dos servidores recém-chegados. A chamada contemplou diferentes funções da rede municipal, incluindo professores da educação básica, pedagogos, agentes auxiliares de educação e agentes de alimentação escolar. A medida busca reforçar as equipes e contribuir para o funcionamento das unidades de ensino.

“Desde o início da gestão, temos trabalhado para valorizar o magistério, com reajuste do piso salarial, convocação de novos profissionais, formação continuada e acompanhamento pedagógico nas escolas. Sabemos que ainda temos desafios, mas estamos construindo uma nova realidade para a educação de Lagarto, com melhores condições de trabalho para os professores e mais oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes. Acredito que investir nos nossos educadores é investir no futuro da nossa cidade. Portanto, parabenizo todos os professores pelo compromisso, pela dedicação e pelo trabalho fundamental que realizam diariamente”, destacou o prefeito Sérgio Reis.

Acompanhamento pedagógico nas escolas

A presença da Semed nas unidades escolares também integra as estratégias para fortalecer o ensino e apoiar o trabalho dos profissionais. Um dos exemplos é o Projeto Radar, que amplia o acompanhamento pedagógico por meio de visitas às escolas da rede municipal.

Projeto Radar amplia acompanhamento pedagógico com visitas da Semed às unidades de ensino em Lagarto.

A iniciativa complementa o Sistema de Avaliação da Educação de Lagarto (Sael), permitindo acompanhar as habilidades dos estudantes, identificar dificuldades de aprendizagem e orientar intervenções pedagógicas. O trabalho também considera a frequência escolar e a necessidade de ações de recomposição da aprendizagem, especialmente nas áreas de Matemática e Língua Portuguesa.

De acordo com a proposta do projeto, a aproximação entre as equipes técnicas da Semed e os profissionais que atuam nas escolas contribui para a construção de estratégias de forma conjunta, considerando as necessidades identificadas em cada unidade de ensino.

Formação continuada

O aprimoramento das práticas pedagógicas e o fortalecimento do trabalho desenvolvido pelos professores é outra frente de atuação da Semed. Entre as ações está a segunda edição do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Proleei), voltado ao fortalecimento das práticas de leitura e escrita na educação infantil. A iniciativa integra as estratégias de formação dos profissionais que atuam nessa etapa da educação básica.

Formação voltada aos professores da rede municipal, durante segunda edição do Programa Leitura e Escrita na Educação Infantil (Proleei).

A secretaria também realizou um encontro formativo com professores dos segundos, terceiros, quintos e nonos anos da rede municipal para discutir a Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ). A atividade abordou temas como racismo estrutural, preconceito, bullying, equidade e valorização da diversidade no ambiente escolar.

Durante o encontro, os participantes também receberam materiais de apoio para o trabalho em sala de aula, incluindo uma cartilha com orientações para identificação e resposta ao racismo e um gibi educativo. A formação buscou ampliar o conhecimento dos profissionais sobre educação antirracista e contribuir para a construção de ambientes escolares mais inclusivos.

Associação Bem Comum e Saeb

A parceria com a Associação Bem Comum, referência nacional na alfabetização e na melhoria dos indicadores de aprendizagem, também integra as iniciativas relacionadas ao desenvolvimento educacional do município, com foco no fortalecimento do trabalho pedagógico.

A secretária Taysa Mércia e o secretário executivo Anselmo Vital recebem a equipe da Associação Bem Comum em primeira visita técnica ao município.

O acompanhamento dos resultados educacionais é mais um instrumento para orientar o planejamento e identificar desafios da rede municipal. Nesse contexto, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) fornece indicadores importantes sobre a aprendizagem dos estudantes e pode contribuir para direcionar ações de melhoria.

A secretária municipal de Educação, Taysa Mércia, destacou a importância dos professores para os avanços da educação em Lagarto e reafirmou o compromisso da gestão com a valorização dos profissionais e o fortalecimento da rede municipal de ensino. “Temos avançado na aprendizagem, na formação dos nossos profissionais e no fortalecimento da nossa rede, e cada conquista tem a participação fundamental dos nossos professores. Por isso, quero agradecer a cada professor e professora da nossa rede. Fiquem certos de que seguiremos trabalhando juntos por uma educação cada vez melhor para os nossos estudantes”, destacou a secretária Taysa Mércia.

O trabalho de acompanhamento pedagógico, aliado à formação continuada e ao fortalecimento das equipes escolares, permite que as necessidades identificadas sejam consideradas no planejamento das ações educacionais.

Neste Dia dos Professores, as iniciativas reforçam a importância dos educadores na formação dos estudantes e no desenvolvimento do município. A valorização da categoria envolve tanto as condições de trabalho quanto o suporte pedagógico, a qualificação profissional e a construção de estratégias para melhorar continuamente a educação pública.

Fonte: Prefeitura de Lagarto