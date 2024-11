Lagarto é a 2ª cidade mais segura de Sergipe, aponta pesquisa nacional

Lagarto foi apontado como a segunda cidade mais segura de Sergipe no anuário “Cidades Mais Seguras do Brasil 2023”. De acordo com a pesquisa realizada pela empresa MySide, com base em dados do Ministério da Saúde e do IBGE, o município registrou uma taxa de 40,9 assassinatos a cada 100 mil habitantes, ficando atrás apenas de Nossa Senhora do Socorro entre as cidades sergipanas com mais de 100 mil habitantes.

O levantamento, que avalia a segurança pública em todo o país, destaca Lagarto como um exemplo de boas práticas para a redução da violência. As ações coordenadas na área de segurança e as parcerias comunitárias têm sido fundamentais para o resultado, garantindo mais tranquilidade para a população.

Este destaque reafirma o compromisso de Lagarto com políticas públicas que impactam diretamente na qualidade de vida dos seus moradores. O reconhecimento reflete os esforços locais para proporcionar um ambiente mais seguro, valorizando a prevenção e o fortalecimento das iniciativas de proteção.

Fonte: Prefeitura de Lagarto