Lagarto é integrado ao Mapa do Turismo Brasileiro Pelo 2º ano consecutivo

Na última segunda feira, 28, a Prefeitura de Lagarto por meio da Secretaria Municipal de Industria, Comércio e Turismo foi notificada sobre sua integração, mais uma vez, no Mapa do Turismo Brasileiro.

Em dois anos consecutivos o município de Lagarto tem destaque neste mapeamento, que o insere na região turística do Polo do Sertão das Águas que no Estado de Sergipe abrange as cidades de Boquim, Cristinápolis, Itabaianinha, Salgado, Tobias Barreto, Tomar do Geru e Umbaúba.

O certificado tem validade de um ano e faz parte do Programa de Regionalização do Turismo.

Essa classificação é um instrumento de acompanhamento do desempenho das economias turísticas locais. Além disso, ele subsidia a priorização de investimentos por programas do Ministério do Turismo, incluindo ações de infraestrutura turística, qualificação profissional e promoção dos destinos, observando características peculiares de demanda e vocação turística.

Certificado Turismo

Certificado Conselh0

Fonte: Prefeitura de Lagarto