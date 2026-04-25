Lagarto é selecionado na Estratégia Alimenta Cidades

Garantir o acesso à alimentação adequada e saudável é um dos pilares fundamentais para a promoção da qualidade de vida e da dignidade da população. Nesse contexto, o município de Lagarto foi selecionado para integrar a Estratégia Alimenta Cidades, iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome voltada ao enfrentamento da insegurança alimentar nos centros urbanos.

A adesão representa um avanço significativo para o município, que passa a contar com apoio técnico e articulação em rede para desenvolver ações estruturantes voltadas à segurança alimentar e nutricional. A estratégia promove a integração entre diferentes políticas públicas, envolvendo áreas como assistência social, saúde, educação e agricultura.

Um dos principais pilares da iniciativa é o fortalecimento da agricultura familiar, incentivando a produção local e a comercialização direta, o que contribui para a geração de renda no campo e para o abastecimento de alimentos frescos e de qualidade na cidade. Com isso, Lagarto amplia sua capacidade de conectar produtores e consumidores, criando um ciclo sustentável que beneficia toda a população.

Além disso, a participação na estratégia possibilita o aprimoramento de programas já existentes e a implementação de novas ações voltadas ao combate à insegurança alimentar, garantindo mais dignidade às famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a coordenadora de Segurança Alimentar, Samara Camila, a conquista reforça o compromisso do município com políticas públicas efetivas.

“Essa aprovação representa um marco importante para Lagarto. Passamos a integrar uma rede nacional que fortalece nossas ações e amplia o acesso da população a uma alimentação adequada. É um avanço que impacta diretamente na qualidade de vida das famílias e valoriza nossos produtores locais”, afirmou.

A secretária de Desenvolvimento Social e do Trabalho, Suely Menezes, também destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento do município.

“A Estratégia Alimenta Cidades chega para somar aos esforços que já realizamos no município, promovendo integração entre as políticas públicas e fortalecendo a segurança alimentar. É uma conquista que beneficia toda a população, especialmente quem mais precisa, ao mesmo tempo em que impulsiona a agricultura familiar e a economia local”, disse.

Com a adesão, Lagarto reafirma seu compromisso com o desenvolvimento social e sustentável, avançando na construção de uma cidade mais justa, com mais oportunidades e acesso à alimentação de qualidade para todos.

Fonte: Prefeitura de Lagarto