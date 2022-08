Lagarto empata com o Amazonas e disputará a classificação em Manaus

No último domingo, 7, o Lagarto Futebol Clube empatou em 1 a 1 com o Amazonas, pelo jogo de ida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D. O confronto ocorreu no Estádio Paulo Barreto de Menezes, onde os visitantes abriram o placar no primeiro tempo com o Ruan e o Verdão reagiu e deixou tudo igual no segundo tempo com um gol de cabeça do Bruninho.

Diante disso, a grande decisão ficou em aberto para o jogo de volta, que acontecerá no próximo domingo, às 16h, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus. Segundo o regulamento, uma vitória classifica um dos dois times para as quartas de final e o empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.