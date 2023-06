Lagarto empata com o Atlético Gloriense na final do Sergipano Sub-20

Na tarde da última terça-feira, 20, o Lagarto empatou com o Atlético Gloriense no primeiro jogo da final do Campeonato Sergipano Sub-20. O jogo aconteceu na Arena Batistão.

O jogo de volta acontece no próximo domingo, 25, no Editon Oliveira, em Nossa Senhora da Glória. Uma vitória simples garante o título para qualquer uma das equipes e um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

Vale lembrar que por serem finalistas, as duas equipes já estão garantidas na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2024. O campeão será o representante sergipano na Copa do Brasil da categoria no ano que vem.

Com informações do Globo Esporte SE