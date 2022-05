Lagarto empata com o CSE e continua sem vitória na Série D

O Lagarto Futebol Clube empatou em 3 a 3 com o CSE de Alagoas, em partida realizada na tarde do último domingo, 1° de maio, no Estádio Paulo Barreto de Menezes. O confronto foi válido pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Durante o jogo, o CSE abriu o placar no primeiro tempo e ampliou logo no início da segunda etapa, mas o Lagarto foi buscar o empate. Os visitantes ainda fizeram o terceiro aos 35 minutos e o Verdão voltou a empatar aos 40 minutos, fechando o placar em Lagarto 3 x 3 CSE.

Com o resultado, o Lagarto assume a quarta posição do Grupo 4, agora com três pontos. Com a mesma pontuação, o CSE cai para terceiro da chave. E embora estejam em colocações diferentes, os dois times continuam sem conquistar uma vitória sequer na competição nacional.

O Lagarto volta a campo no próximo sábado, quando recebe o ASA, às 15h, no Barretão. No mesmo dia, o CSE enfrenta o Sergipe, às 16h, no Juca Sampaio. Ambas as partidas serão válidas pela quarta rodada da Série D.