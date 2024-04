Na tarde do último domingo, 31, o Lagarto empatou com o Sergipe no jogo de ida da semifinal do Campeonato Sergipano. A partida que aconteceu no Barretão contou com a participação de uma grande torcida lagartense.

O jogador do Lagarto, Nael, abriu o placar com um golaço aos 11 minutos do primeiro tempo, mas Yuri, do Sergipe, deixou tudo igual aos 16.

Sergipe e Lagarto se enfrentam novamente no próximo sábado, às 16h, na Arena Batistão.