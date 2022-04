Lagarto estreia com empate na Série D do Campeonato Brasileiro

No último domingo, 17, o Lagarto Futebol Clube empatou em 0 a 0 com o Santa Cruz, no Estádio Paulo Barreto de Menezes. O confronto foi válido pela primeira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

A partida teve direito a um gol do Santa Cruz, ainda no primeiro tempo, o qual foi anulado pela bandeirinha, momento depois. O ato revoltou os torcedores corais, mas de nada adiantou. Já o Lagarto bem que tentou um gol, mas sem sucesso.

Quem também estreou com empate na Série D foi o Sergipe enfrentou o Jacuipense, em Riachão do Jacuipe (BA). O confronto terminou em 1 a 1 e os gols, que saíram no primeiro tempo, foram marcados pelo meia Danilo Rios, para os donos da casa; e o volante Diego Aragão, para o time sergipano.

O Sergipe volta a campo no domingo contra o Juazeirense, às 16h, na Arena Batistão. Também no domingo, o Lagarto enfrenta o Atlético de Alagoinhas, no estádio Carneirão, em Alagoinhas na Bahia.