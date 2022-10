Na última segunda, 17, na primeira rodada na Copa do Nordeste de Futsal, o Lagarto Futsal estreou com goleada para cima do ADA-AL, o Verdão venceu por 13 a 1.

Já na noite da última terça-feira, 18, a equipe encarou o Jijoca-CE, e saiu derrotado, por 3 a 6, pela segunda rodada da Copa do Nordeste de Futsal.

Mesmo perdendo, o lagarto Futsal segue classificado para a próxima fase da copa.