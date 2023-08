Na última sexta-feira, 18, faleceu Lusiene Caitano, popularmente conhecida como Dona Ninha, viúva do saudoso Pedrinho Caminhoneiro.

Dona Ninha deixa cinco filhos, a exemplo do diretor-geral do Portal Lagartense, Geraldo Caetano, netos, bisnetos e muitos amigos.

Seu velório acontece no povoado Fazenda Grande, na zona rural de Lagarto, de onde o féretro sairá, às 16h, para o sepultamento no Cemitério Senhor do Bonfim.