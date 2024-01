Lagarto: Família buscará a Justiça por prejuízos gerados em acidente

Imprudências e desatenções têm gerado constantes acidentes na cidade de Lagarto. No trecho que parte do trevo de acesso a Riachão do Dantas até o bairro Alto da Boa Vista, por exemplo, foi registrado um acidente envolvendo um carro e uma moto, que resultou em prejuízos físicos e materiais.

Contudo, o que chama a atenção é que mesmo estando errado, muitos desses condutores fogem do local do acidente ou se recusam a assumir as responsabilidades devidas, conforme o vídeo abaixo que foi gravado no último dia 7.

Diante deste ocorrido, familiares do motociclista buscaram o Portal Lagartense para denunciar os fatos, alegando que o condutor se negou a assumir os danos causados ao jovem que teve a sua moto destruída e ainda ficou gravemente ferido. Eles também informaram que buscarão a Justiça, já que o condutor do veículo afirmou que cada um assumisse o seu prejuízo.