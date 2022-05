Lagarto FC conquista sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro

O Lagarto Futebol Clube conquistou sua primeira vitória na Série D do Campeonato Brasileiro, no último sábado, 7, quando recebeu o ASA de Arapiraca, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, e o goleou por 4 a 0. Com o resultado, o Verdão segue invicto na competição, já que das quatro partidas que jogou, conquistou três empates e um vitória.

Além disso, os três pontos obtidos no último fim de semana colocaram o time no G4 do Grupo 4, onde briga próximo do próprio ASA, que é o líder com 9 pontos. O Verdão tem 6 e volta a campo na próxima quarta-feira, 11, às 20h, quando enfrentará o Sergipe, na Arena Batistão, em Aracaju.