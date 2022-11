Lagarto FC contrata meia Juninho para a temporada 2023

Em ritmo de pré-temporada, o Lagarto Futebol Clube anunciou mais uma contratação para a temporada 2023. Trata-se do meia Cícero José da Silva Júnior, popularmente conhecido como Juninho, de 36 anos.

O atleta estava recentemente no Belo Jardim, onde foi vice-campeão Pernambucano da Série A-2, garantindo o acesso da equipe para a primeira divisão em 2023. Ele também já jogou pelo Campinense, Botafogo-PB, Novo Hamburgo, Juventude, Santa Cruz, América, Sport e outros.

Além de Juninho, o Lagarto já anunciou a contratação do atacante Ila, do lateral esquerdo Arnold, do volante Bruno Menezes, do meia Birungueta, e a manutenção do técnico Givanildo Sales. O Diretor Executivo do Futebol do time é o Marcelo Bonfim.