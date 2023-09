Lagarto FC divulga nota sobre condições do gramado do Barretão

“A Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel) de Sergipe esclarece que o estádio Paulo Barreto de Menezes, o Barretão, localizado na cidade de Lagarto, no Centro Sul do estado, está em pleno funcionamento para garantir o andamento do calendário estadual do futebol e pensando no fortalecimento das categorias de base da modalidade.