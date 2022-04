Lagarto FC e Atlético de Alagoinhas empatam na 2ª rodada da Série D

No último domingo, 24, o Lagarto FC empatou em 1 a 1 com o Atlético de Alagoinhas, em partida válida na pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorreu no Estádio Carneirão, na Bahia.

Lá, o Verdão abriu o placar com um gol de cabeça, aos 46 minutos do primeiro tempo, marcado pelo Júnior Goiano, durante uma cobrança de escanteio. Contudo, os donos da casa deixaram tudo igual aos 30 minutos do segundo tempo, com o Cesinha.

Com o empate, Lagarto ficou na sexta colocação da sua chave, com apenas dois pontos. Já o Atlético ocupa a penúltima colocação do Grupo 4, com apenas um ponto.

O Verdão volta a campo no próximo domingo, 1° de maio, quando enfrentará o CSE de Alagoas, no Estádio Paulo Barreto de Menezes, às 16h. O confronto será válido pela terceira rodada da Série D do Brasileiro.