Lagarto FC já tem confrontos definidos para o 1º turno da Série D

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já definiu os confrontos do 1º turno do Campeonato Brasileiro da Série D. Nesta etapa da competição, o Lagarto Futebol Clube terá pela frente sete confrontos, sendo o primeiro deles previsto para o próximo domingo, 17, contra o Santa Cruz, o mesmo time que eliminou o Verdão da Copa do Brasil.

Para a competição nacional, a Diretoria do Lagarto FC contratou o técnico Givanildo Sales, bem como os jogadores: Careca e Felipe Jacaré, que estavam no Capital/TO; Alex Júnior, do Olímpia/SP; e Júnior Goiano. Tais contratações ocorreram após a demissão do técnico Betinho e de parte do elenco que jogou o Campeonato Sergipano de 2022.

Segundo a Diretoria do Lagarto, do grupo que disputou o estadual, continuam no elenco os laterais Guilherme Lucena e Marcio Duarte, o zagueiro Leozão, o volante Vitor Garcia, o meia Reny Max e os atacantes Tiquinho, Thiago Santos e Pedro Henrique.

Já os trabalhos seguem ocorrendo diariamente nos gramados do Estádio Paulo Barreto de Menezes.