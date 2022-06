Lagarto FC perde invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro

No último sábado, 11, o Juazeirense quebrou a invencibilidade do Lagarto FC ao vencer o Verdão por 1 a 0, em partida realizada no Estádio Adauto Moraes e que foi válida pela nona rodada da fase classificatória da Série D do Campeonato Brasileiro.

O gol da vitória da Juazeirense saiu aos 31 minutos do segundo tempo, quando a bola foi levantada na área do Verdão e o zagueiro Eduardo subiu mais alto que todo mundo para colocá-la no fundo do barbante, inaugurando o marcador para o Cancão de Fogo.

Com o resultado adverso, o Verdão ficou impossibilitado de assumir a liderança provisória do grupo 4.

O Lagarto volta a campo no próximo sábado, 18, para encarar o Sergipe, no Barretão, a partir das 15h. No primeiro turno, os clubes sergipanos se enfrentaram na Arena Batistão e ficaram no empate sem gols.