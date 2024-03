No noite deste sábado, 23, o Lagarto Futebol Clube venceu o Falcon, nas penalidades, em partida válida pelo jogo de volta da repescagem da semifinal do Campeonato Sergipano 2024. A partida aconteceu no Estádio Paulo Barreto de Menezes,

Vale lembrar, que no jogo de ida, o duelo terminou com empate sem gols. Por isso, a decisão foi para os pênaltis.

Com o resultado, o Lagarto enfrenta o Sergipe na próxima fase do estadual.