Lagarto FC vence o Sergipe e garante vaga na Copa São Paulo de 2024

O elenco sub-20 do Lagarto Futebol Clube garantiu sua vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a famosa Copinha, de 2024. A conquista ocorreu após o time vencer, por 4 a 1, o Club Sportyvo Sergipe, em partida realizada no Estádio Augusto Franco, em Estância.

Os gols do alviverde foram de Kauan, Everton, Luan e Felipe. Já o gol do Sergipe foi de Thauan. Com o resultado, a equipe do Lagarto também garantiu vaga na final do Campeonato Sergipano Sub-20 da Série A1.

“A decisão do Sergipano SUB-20 será entre as equipes do Atlético Gloriense [que também se classificou para a Copinha] e Lagarto. A primeira partida acontece no dia 17, com mando de campo do Lagarto. E a última partida no dia 25, com mando de campo do Atlético Gloriense”, informou a Federação Sergipana de Futebol (FSF).

A 52ª edição da Copinha será disputada por 128 equipes de todos os estados entre 2 a 25 de janeiro de 2024. A maior competição de futebol júnior do Brasil é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e sua final será realizada em 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.