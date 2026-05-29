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Lagarto fortalece rede municipal de saúde com novos investimentos durante visita do presidente Lula

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Nova Policlínica e micro-ônibus ampliam estrutura e assistência especializada no município.

Lagarto viveu, nesta sexta-feira, 29, mais um marco para o fortalecimento da saúde pública municipal com a assinatura da ordem de serviço da nova Policlínica Municipal. Na mesma agenda de investimentos anunciada pelo Governo Federal em Sergipe, também foi entregue, em Aracaju, um micro-ônibus destinado ao transporte de pacientes do município. As iniciativas ampliam a capacidade da rede municipal de saúde e garantem mais acesso, agilidade e qualidade no atendimento à população.

A nova Policlínica Municipal representa um avanço importante para a assistência especializada em Lagarto. A unidade foi planejada para ampliar a oferta de consultas, exames e procedimentos em diversas especialidades médicas, fortalecendo os serviços de média complexidade e proporcionando mais eficiência no fluxo de atendimentos da rede pública.

O presidente Lula destacou a importância de fortalecer a saúde pública e ampliar o acesso da população aos serviços especializados nos municípios. Em sua fala, ressaltou que investir em saúde é garantir dignidade e respeito para a população, assegurando que todos tenham acesso a atendimento de qualidade. “É nas cidades que o povo precisa de saúde, cuidado e dignidade. Queremos garantir que as pessoas sejam tratadas com respeito e tenham acesso aos serviços que merecem”, afirmou. Lula também destacou os avanços na assistência especializada e reforçou que a nova Policlínica Municipal representa um importante investimento para ampliar os atendimentos e fortalecer a rede de saúde de Lagarto.

“Essa policlínica representa um avanço histórico para a saúde de Lagarto. Estamos ampliando os serviços especializados, fortalecendo nossa rede pública e garantindo mais acesso e qualidade no atendimento da população. É uma conquista construída através do diálogo institucional e do trabalho que vem sendo feito para recolocar Lagarto no caminho dos grandes investimentos”, afirmou o prefeito Sérgio Reis.

 

 

 

 

Ampliação da rede especializada e fortalecimento da assistência.

O secretário municipal de Saúde, Marlysson Magalhães, ressaltou que os novos investimentos representam avanços importantes para a assistência ofertada à população. “A nova Policlínica Municipal chega para fortalecer nossa rede especializada, ampliando a capacidade de atendimentos e garantindo mais qualidade e agilidade para a população. Além disso, o novo micro-ônibus reforça o transporte e oferece mais conforto e segurança aos pacientes que dependem diariamente desse serviço”, afirmou.

Fernanda Martins, diretora da Rede Especializada, declarou que a implantação da nova Policlínica Municipal permitirá ampliar a capacidade de atendimento da rede especializada e melhorar o fluxo assistencial do município. “Com a nova estrutura, conseguiremos concentrar e organizar melhor os atendimentos especializados, oferecendo mais conforto aos pacientes e fortalecendo a continuidade do cuidado dentro da rede municipal de saúde”, destacou.

Com a nova estrutura, a expectativa é reduzir o tempo de espera por atendimentos especializados, ampliar a capacidade assistencial do município e oferecer mais conforto e acolhimento aos pacientes. Já o micro-ônibus entregue ao município reforça o transporte de pacientes, garantindo mais segurança, comodidade e dignidade para pessoas que necessitam se deslocar para consultas, exames e tratamentos especializados dentro e fora de Lagarto.

Referência

Nos últimos anos, Lagarto vem consolidando sua posição como referência regional em saúde, com investimentos estruturantes voltados à ampliação da assistência especializada, diagnóstico e atendimento de média e alta complexidade, fortalecendo cada vez mais o acesso da população aos serviços públicos de saúde.

Fonte: lagarto.se.gov.br

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