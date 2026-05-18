Lagarto Futebol Clube anuncia saída do técnico Steve Almeida

O Lagarto Futebol Clube informou, através das redes sociais, o encerramento do ciclo do técnico Steve Almeida e dos profissionais que integravam sua comissão técnica.

“Agradecemos a todos pelo trabalho, dedicação e profissionalismo demonstrados durante o período em que estiveram no clube, sempre com compromisso e respeito à nossa instituição” enfatizou o clube.

É importante ressaltar que o anúncio foi feito após uma sequência de cinco jogos do Lagarto, sem vencer na Série D do Brasileiro.

No último sábado, 16, a Lagarto acabou empatando, por 1 a 1, contra o Sergipe no Barretão.