Lagarto Futsal anuncia reforço para a Copa do Nordeste

Além de Jean, o Verdão também anunciou os reforços do goleiro Fuminho e dos irmãos Robinho e Pitel Assis , que participaram da campanha do vice de Ribeirópolis na Copa TV Sergipe de Futsal.

A Copa do Nordeste acontece entre os dias 16 e 22 de outubro, em Cruz, cidade do interior do Ceará. O Lagarto está no Grupo 4 com Jijoca-CE, Lagoa D´Anta-RN e ADA-AL.