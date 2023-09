Lagarto Futsal anuncia retorno de França e mais três reforços

O jogador também tem passagens por Procaps, PAS, Barça Penarol, Educar, Aracaju, Itaporanga, Cruzeiro/Fortim e12 de Julho.

Natural do Rio Grande do Norte, Jetro tem 30 anos e passagens por GEM Futsal, Paraná, Maravilha Futsal e Jucurutu Futsal. O atleta coleciona diversos títulos nas quadras, como Campeonato Catarinense, Copa Carnaúba, Taça União e Taça RN.

Outro jogador que chega para reforçar o Verdão é o fixo Victor, que já passou por Cadet Futsal e URV Futsal. Além disso, já foi campeão da Copa Ruy Pereira SGA e conquistou dois estaduais sub-20.

Natural do Rio Grande do Norte, Eduardo joga tanto como ala quanto como fixo. Aos 22 anos, acumula passagens por M10 Futsal, Seleção Florânia, Rivers Futsal, Jucurutu. No currículo possui cinco títulos municipais de Florânia-RN; três Copas Juventude; uma Copa Luizinho e uma Copa Coração.

No grupo 1, o Lagarto estreia na Copa TV Sergipe de Futsal nesta quarta-feira, às 20h, quando enfrenta a seleção da Colônia Treze, no Ginásio Ribeirão.

Fonte: Globo Esporte SE