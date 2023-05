Na noite da última quinta-feira, 18, o Lagarto Futsal empatou por 1 a 1 com o Boquim Futsal. A partida que aconteceu no Ginásio Ribeirão em Lagarto foi válida pela quinta rodada do Campeonato Sergipano.

O primeiro gol foi marcado pelo jogador do Lagarto, Caio, no primeiro tempo, que terminou com o placar de 1 a 0, mas o Boquim acabou fazendo um gol no segundo tempo.

Com o empate, O Boquim se mantém firme no G4, já o Lagarto enfrenta o Itaporanga na próxima sexta-feira, 26.