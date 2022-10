Lagarto Futsal perde para o Ceará e deixa a Copa do Nordeste

Na noite da última sexta-feira, 21, o Lagarto Futsal foi goleado por 6 a 1 pelo Ceará e deixou a Copa do Nordeste. A partida foi válida pela semifinal da competição e ocorreu no Ginásio Vozão.

A partida começou bastante equilibrada. O Verdão abriu o placar com Bomba, na primeira etapa, que mandou um balaço para o gol em cobrança de falta.

O Vozão empatou com Erverson, que recebeu na entrada da área, girou e bateu no canto, sem chances para o goleiro. A virada saiu dos pés de João Cesar, em cobrança de falta, que acertou um chutaço do meio da quadra.

No segundo tempo, o Ceará passou a dominar todas as ações e o terceiro gol foi marcado novamente por João Cesar, aproveitando falha na saída de jogo do time sergipano.

O quarto saiu de uma jogada ensaiada. João Cesar cobrou falta rasteira em direção a Erverson, que desviou de calcanhar para o fundo das redes.

Ainda tinha tempo para mais e Lucas recebeu na entrada da área, limpou a marcação e fuzilou para o gol. Vitinho foi o responsável por fechar o placar, em jogada individual pelo lado esquerdo, limpando o marcador e tocando na saída do goleiro.

O Ceará decide o título da Copa Nordeste de Futsal contra o Jijoca-CE neste sábado, às 10h, no Ginásio Vozão.

Fonte: Globo Esporte