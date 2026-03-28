Lagarto garante permanência no Mapa do Turismo Brasileiro

O município de Lagarto segue presente no Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento do Ministério do Turismo que reúne cidades com organização e potencial para o desenvolvimento da atividade turística. A permanência foi assegurada por meio de certificação emitida pelo Governo Federal, este mês, com validade até março de 2027, evidenciando o compromisso do município com a estruturação e o planejamento do setor.

A inserção de Lagarto no Mapa ocorreu, também, no mês de março do ano passado, a partir da certificação concedida pelo Ministério do Turismo (MTur), por meio do Programa de Regionalização do Turismo. Desde então, o município passou a integrar oficialmente esse conjunto de destinos reconhecidos nacionalmente, ampliando sua visibilidade e abrindo caminhos para novas oportunidades no segmento.

Nesse contexto, a permanência de Lagarto no Mapa do Turismo Brasileiro dialoga diretamente com essa estratégia nacional, ao inserir o município em uma dinâmica regional que potencializa resultados coletivos e amplia o alcance das ações voltadas ao setor. Além do reconhecimento ao município, o Conselho Municipal de Turismo de Lagarto também possui registro no Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro (SISMapa), o que evidencia a atuação do colegiado na organização e no acompanhamento das políticas públicas voltadas ao turismo local.

O secretário municipal de Turismo, Alex Carvalho Xisto (Alex Dentinho), comentou sobre a importância da permanência de Lagarto no Mapa. “Continuar no Mapa do Turismo Brasileiro demonstra que Lagarto mantém critérios importantes de organização e planejamento no setor. Isso amplia as possibilidades de acesso a políticas públicas e contribui para que o município siga inserido em estratégias nacionais voltadas ao turismo”, destacou, ressaltando que a presença contínua no Mapa representa maior projeção para Lagarto no cenário nacional, ampliando as possibilidades de participação em programas e iniciativas do Governo Federal.

O município reúne atrativos que dialogam com a identidade cultural nordestina, com destaque para suas tradições, manifestações populares e eventos que movimentam a economia local. Segundo Alex Dentinho, entre esses elementos, a vaquejada ocupa papel central na história e na cultura da cidade. “Lagarto ganhou ainda mais notoriedade ao receber o título de Capital Nacional da Vaquejada, reconhecimento que evidencia a relevância do município na realização de eventos ligados à cultura sertaneja”, disse.

Com a certificação válida até 2027, Lagarto mantém abertas as portas para programas, projetos e investimentos que dialogam com o desenvolvimento do turismo. A permanência também contribui para dar visibilidade aos atrativos locais e incentivar novas iniciativas, consolidando o município como um destino cada vez mais presente nos roteiros turísticos da região.

Política Pública

Com base em recomendações da Organização Mundial do Turismo, o Ministério do Turismo adotou, em 2004, a Política Nacional de Turismo, estabelecida pela Lei nº 11.771/2008 (Lei do Turismo). Entre os seus princípios está a regionalização do turismo, voltada ao desenvolvimento integrado, com maior protagonismo das Unidades da Federação e foco na estruturação dos destinos, na gestão e na promoção da atividade turística no país. A política considera, também, que um município pode se beneficiar mesmo não sendo o destino final do visitante, ao atuar como provedor de serviços, mão de obra ou produtos voltados ao turismo, promovendo ganhos para toda a região.

Fonte: Prefeitura de Lagarto