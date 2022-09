Lagarto goleia Nossa Senhora das Dores por 9 a 0

Com a vitória, o Verdão pulou para a vice-liderança do Grupo2, com sete pontos, superando Pinhão no saldo de gols. A equipe ainda espera a conclusão da rodada para saber se irá se manter na posição. Nossa Senhora das Dores encerra a participação na Copa TV Sergipe de Futsal na última posição da chave, com quatro jogos e quatro derrotas.

Fonte: Globo Esporte SE