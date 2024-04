Lagarto homenageia destaques da cultura com Comenda Monsenhor Daltro

Em uma noite memorável, Lagarto se encheu de orgulho para premiar aqueles que ajudam a manter viva nossa cultura durante a solenidade de entrega da Comenda Monsenhor Daltro. O evento, que faz parte do 9º Encontro Cultural de Lagarto, aconteceu na noite desta segunda-feira, 15, no auditório da AGES.

Criada em 2010 em homenagem ao centenário de falecimento de Monsenhor João Batista de Carvalho Daltro, figura ímpar na história de Lagarto, a Comenda Monsenhor Daltro reconhece e exalta instituições e personalidades que contribuem para a preservação e o fortalecimento da identidade cultural lagartense.

Nesta noite de celebração e gratidão, foram agraciadas pela sua contribuição incansável à cultura de Lagarto: Mestra Everalda, Josefa Áurea de Souza Ribeiro, José Valdelmo Monteiro Silva, José Ramos Soares dos Santos, Edvaldo dos Santos Santiago, Dionísia Lisboa dos Santos, Beatriz Góis Dantas, Catarina da Costa Santos de Alexandria e Aglaé D’Ávila Fontes.

Cada um desses ilustres lagartenses carrega consigo não apenas o mérito da honraria, mas também o reconhecimento da comunidade pela sua dedicação e empenho em preservar e promover nossa rica herança cultural. Esse é um tributo àqueles que, com dedicação e paixão, cultivam as raízes que nos conectam ao passado e nos impulsionam ao futuro.

Uma das homenageadas, a Deputada Estadual Áurea Ribeiro, expressou emocionada sua gratidão. “É com imensa alegria e emoção que recebo essa honraria, que representa o reconhecimento do meu trabalho e dedicação à cultura lagartense. Ser homenageada pela minha terra natal é motivo de enorme orgulho e me motiva a continuar contribuindo para o seu desenvolvimento cultural”, ressaltou.