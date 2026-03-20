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Lagarto inicia vacinação contra chikungunya no próximo dia 25 de março

Vacinação

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia na próxima quarta-feira, 25 de março, uma importante estratégia de vacinação contra a chikungunya, marcando um novo avanço nas políticas públicas de prevenção e cuidado com a saúde no município. Lagarto, Barra dos Coqueiros e Simão Dias são as três cidades sergipanas contempladas com a estratégia de imunização, desenvolvida pelo Instituto Butantan, sendo este o primeiro imunizante do mundo disponibilizado para a prevenção da doença.

A vacinação será destinada a pessoas com idade entre 18 e 59 anos, público definido a partir de critérios técnicos e epidemiológicos, e a aplicação das doses acontecerá em nove salas de vacina distribuídas estrategicamente nas unidades de saúde do município, garantindo acesso facilitado e descentralizado para a população.

A iniciativa surge como uma resposta direta ao impacto real que a chikungunya tem na vida das pessoas. Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a doença vai muito além da febre e das dores intensas nos primeiros dias. Em muitos casos, as dores nas articulações permanecem por meses, e até anos, dificultando atividades simples do dia a dia e afetando a qualidade de vida de quem convive com essas sequelas.

De acordo com o coordenador de Imunização e Rede de Frio, Gustavo Moreira, a vacinação representa um avanço importante na proteção da população e no enfrentamento da doença no município. “Ela previne a doença e, consequentemente, as dores crônicas, que provocam incapacidade do indivíduo. Também reduz a sobrecarga do serviço de saúde, porque diminui a ocorrência de surtos”, destacou.

A diretora de Vigilância em Saúde, Maíza Daiane, reforçou a relevância da nova estratégia de imunização para o município e destacou os impactos positivos da iniciativa para a população. “A estratégia de vacinação contra a chikungunya é um marco muito importante para a saúde pública do nosso município. Estamos entre os três municípios sergipanos pioneiros na implementação de uma nova estratégia de vacinação contra a chikungunya, com um imunizante inovador que, em breve, será ampliado para todo o estado. Como Diretora de Vigilância em Saúde, reforço que essa conquista é um grande ganho para nossa população e resultado do compromisso contínuo com a proteção, o cuidado e a promoção da saúde”.

Imunização coletiva

Outro ponto fundamental da estratégia é o impacto coletivo da vacinação. Mesmo quem não pode receber o imunizante acaba sendo beneficiado quando uma parcela maior da população está protegida. Isso porque a circulação do vírus diminui, reduzindo o número de casos, internações e complicações associadas à doença.

Nesse sentido, a vacina também contribui para aliviar a pressão sobre os serviços de saúde, especialmente em períodos de maior incidência da chikungunya. Com menos pessoas adoecendo, a rede consegue responder melhor às demais demandas da população, garantindo um atendimento mais ágil e eficiente.

“Quando a gente amplia a cobertura vacinal, a circulação do vírus diminui e isso impacta diretamente na redução de casos, internações e complicações. É uma proteção coletiva que ajuda, inclusive, quem não pode se vacinar. Fortalece toda a rede de saúde”, declarou Gustavo Moreira.

Quem não deve se vacinar

A orientação é que não recebam a vacina pessoas com histórico de alergia a componentes do imunizante, indivíduos com o sistema imunológico comprometido, como em casos de HIV, pessoas com doenças crônicas descompensadas, como hipertensão e diabetes, além de gestantes e mulheres em período de amamentação.

Em caso de dúvidas, a recomendação é procurar a unidade de saúde mais próxima para avaliação e orientação de um profissional.

Pontos de vacinação

A estratégia será executada em nove pontos do município, garantindo cobertura em diferentes regiões de Lagarto. As unidades de saúde que ofertarão a vacina são: Clínica de Saúde Jenipapo; Clínica de Saúde Raimunda Reis, (povoado Brasília); Clínica de Saúde José Bispo de Souza (bairro Cidade Nova); Clínica de Saúde Josefa Romão (bairro bairro Campo da Vila); Clínica de Saúde Dr. Davi Marcos de Lima (bairro Loiola); Clínica de Saúde Leandro Maciel (Centro); Clínica de Saúde Padre Almeida (povoado Colônia 13); Clínica de Saúde (bairro Alto da Boa Vista); e Clínica de Saúde José Antônio Maroto.

Eficácia comprovada

A vacina utilizada na estratégia é desenvolvida pelo Instituto Butantan e representa um marco histórico no enfrentamento à chikungunya. Trata-se do primeiro imunizante do mundo disponibilizado para a prevenção da doença. Aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em abril de 2025, a vacina teve sua segurança e capacidade de induzir resposta imunológica comprovadas em estudos clínicos internacionais.

Os testes foram realizados nos Estados Unidos e publicados na revista científica The Lancet, uma das mais respeitadas do mundo na área da saúde. Entre os cerca de 4 mil voluntários adultos que participaram da pesquisa, 98,9% desenvolveram anticorpos neutralizantes contra o vírus, indicando alta eficácia na proteção contra a doença.

Além do Brasil, o imunizante já recebeu aprovação para uso em outros países, como Canadá, Reino Unido e na União Europeia, reforçando sua relevância e reconhecimento no cenário internacional.

Fonte: Prefeitura de Lagarto

 

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