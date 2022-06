O Lagarto iniciou na última quarta-feira, 01, a venda de ingressos para a partida contra o Jacuipense, marcada para este sábado, no Barretão, pela Série D do Campeonato Brasileiro.

Um lote de ingressos com valor promocional está à venda até esta sexta-feira, 03, custando R$ 10 a meia-entrada para as arquibancadas. As entradas podem ser adquiridas na Loja A Suly Tex, localizada na Praça Rosendo Ribeiro de Souza, 26/32, no centro de Lagarto.