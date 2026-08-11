Lagarto institui Programa de Vacinação Escolar para ampliar cobertura vacinal

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Secretaria Municipal de Educação (Semed), instituiu o Programa de Vacinação Escolar (PVE), voltado para crianças e adolescentes matriculados na educação infantil e no ensino fundamental das redes pública e privada do município. A medida foi oficializada pelo Decreto nº 1.470, publicado no Diário Oficial do Município.

O programa tem como objetivo intensificar as ações de vacinação e ampliar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. Para isso, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) deverão articular com as escolas a realização de ações de imunização pelo menos uma vez por ano, com análise das carteiras de vacinação e atualização das doses necessárias.

As famílias serão comunicadas previamente sobre as ações. O decreto também estabelece a apresentação da Declaração de Vacinação Atualizada no momento da matrícula ou transferência escolar. Em caso de pendências, os responsáveis terão prazo para procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS), com garantia de matrícula provisória.

Para a secretária municipal da Educação, Taysa Mércia, a iniciativa fortalece a atuação conjunta entre as áreas. “A vacinação extramuros nas escolas é uma estratégia essencial para ampliarmos a cobertura vacinal das nossas crianças e adolescentes. Ao levar a vacinação para dentro da escola, facilitamos o acesso, alcançamos quem ainda está com o esquema vacinal incompleto e fortalecemos a prevenção. É Educação e Saúde trabalhando juntas para proteger nossos estudantes e toda a comunidade”.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde, Maíza Daiane, a estratégia também facilita a identificação de estudantes com o calendário vacinal desatualizado. “Levar a vacinação para as escolas é uma forma de aproximar o serviço de saúde das famílias e facilitar a atualização da caderneta. Com essa estratégia, conseguimos ampliar o acesso às vacinas, identificar pendências e contribuir para a proteção dos estudantes e de toda a comunidade escolar”.

Além das escolas, a vacinação extramuros poderá ser realizada em comunidades rurais, quilombolas e periféricas, centros comunitários, praças, feiras, eventos públicos e, em situações específicas, nos domicílios. As ações seguirão os protocolos do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Fonte: Prefeitura de Lagarto