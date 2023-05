Lagarto: Jovens que mergulharam em fonte luminosa correram risco de morte

Na madrugada do último domingo, 30, jovens se banharam na fonte luminosa da Praça Geremias Monteiro (Praça do Gomes), situada no bairro São José, na cidade de Lagarto. O caso foi registrado por um dos envolvidos e foi tratado pelo poder público municipal como um ato de vandalismo.

Segundo a Prefeitura de Lagarto, no momento da ação, por segurança, a praça estava fechada por tapumes, já que será inaugurada no próximo dia 04 de maio. A gestão também destacou que os jovens correram risco de vida.

“A fonte luminosa em questão já foi testada e desde então se encontra com sua rede elétrica ativada. Portanto, os jovens que se aventuraram em nadar na mesma, além de cometer o crime de invasão a um canteiro de obras com acesso proibido, se expuseram ao risco de morte, diante de uma iminente possibilidade de descarga elétrica de alta voltagem”, observou.

E completou: “A Gestão Municipal, por meio da Assessoria Jurídica e dos Agentes da Guarda Municipal, assegura a sociedade que serão averiguados os possíveis danos e posterior responsabilização de todos os envolvidos para que sejam tomadas as medidas cabíveis e que esta cena não volte a se repetir”.