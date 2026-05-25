Lagarto leva tradição e identidade à Virada Cultural de São Paulo 2026

O município de Lagarto marcou presença na edição 2026 da Virada Cultural de São Paulo, considerada a maior vitrine cultural do Brasil, levando ao público paulista a riqueza, a tradição e a identidade cultural lagartense. Representando a força da cultura popular sergipana, o município apresentou manifestações que encantaram moradores e turistas, como a Quadrilha Junina Raio da Silibrina, a tradicional representação dos Parafusos, patrimônio cultural sergipano, além de apresentações do grupo teatral infantil Versus Uni, que emocionou crianças e adultos com talento e criatividade na Avenida Paulista.

Em outubro do ano passado, o município também esteve presente na 1ª edição do Festival de Cultura Popular, consolidando ainda mais a presença da Capital Nacional da Vaquejada no cenário cultural brasileiro e enaltecendo a força das tradições populares sergipanas.

Neste ano, a participação de Lagarto na Virada Cultjral de São Paulo perpetua o compromisso da gestão municipal com a valorização e a preservação das manifestações culturais locais que atravessam gerações. Durante as apresentações, o público pôde conhecer um pouco mais da história, da musicalidade, das cores e da alegria que fazem parte da cultura lagartense, promovendo intercâmbio cultural com a presença do município em um dos maiores eventos culturais da América Latina.

O secretário Municipal de Cultura (Secult), Nenê Prata, destacou a importância da participação do município em um evento dessa magnitude. “Estar na Virada Cultural de São Paulo é mostrar ao Brasil a grandeza cultural que Lagarto possui. Nossa cultura é viva, forte e carrega a história do nosso povo. Estar em eventos como esse é muito importante para garantir a perpetuação das nossas tradições, valorizando artistas, grupos culturais e incentivando as novas gerações a manterem viva a identidade cultural lagartense para que tantos outros artistas também possam ter o seu momento”, afirmou.

Já o secretário Municipal de Turismo (Semtur), Alexsandro Xisto (Alex Dentinho), ressaltou o impacto positivo da participação de Lagarto para a promoção turística do município. “Quando mostramos nossa cultura em um evento desse porte, despertamos o interesse das pessoas em conhecer nossa cidade. Isso gera visibilidade, movimenta o turismo e faz com que mais pessoas tenham vontade de visitar Lagarto para conhecer de perto nossas tradições, nossa gastronomia e a hospitalidade do nosso povo que carrega consigo o pertencimento de ser da Capital Nacional da Vaquejada”, pontuou.

A emoção tomou conta do público durante as apresentações culturais, reunindo pessoas de diferentes estados e até de outros países. O paranaense Carlos Eduardo destacou o encantamento com a energia e a autenticidade das apresentações. “A gente tem tanta riqueza cultural no país, e por muitas vezes está distante da gente, principalmente, a cultura nordestina. E assistir tudo isso aqui na Avenida Paulista é maravilhoso. Eu amo a cultura brasileira em seus diversos aspectos e foi uma experiência maravilhosa conhecer um pouco da cultura de Lagarto. Tudo muito rico, alegre e emocionante”, destacou.

O lagartense Robson Freire, que atualmente reside em São Paulo, falou da emoção de ver sua terra representada em um evento tão grandioso. “É um orgulho imenso ver Lagarto sendo reconhecida nacionalmente através da cultura. Ver essas apresentações dá uma sensação de pertencimento muito forte e uma saudade de casa. Mas, essa saudade logo logo vai passar, pois irei à minha terra ainda neste ano”, comentou.

O israelense Shalev Har Lavan, afirmou, com o auxílio do seu intérprete, o paulistano Mauro Gerson, ter ficado impressionado com a riqueza cultural apresentada pelo município sergipano. “Nunca tinha visto algo parecido. E é muito interessante ver algo nesse sentido, em um dia de domingo. Esta é a minha primeira vez no Brasil, após passar por seis países da América do Sul, e estou encantado com a cultura nordestina, com a cultura de vocês. Espero em uma próxima vez ir à Lagarto ver tudo isso de perto”, disse.

A paulista Ivana Tramontina, destacou a diversidade cultural proporcionada pela Virada Cultural e elogiou a participação de Lagarto. “É muito bonito ver cidades de diferentes regiões do Brasil trazendo suas tradições. Existem coisas no país para as quais não temos acesso. Além disso, eu nunca fui à uma festa junina, e vocês se propuseram a se apresentar para nós. Lagarto trouxe apresentações incríveis e muito emocionantes. Isso é maravilhoso”, concluiu.

Fonte: Prefeitura de Lagarto