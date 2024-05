Lagarto lidera vacinação contra febre aftosa em Sergipe

O município de Lagarto demonstra mais uma vez sua excelência na proteção do rebanho bovino contra a febre aftosa. Segundo dados divulgados pela Empresa de Desenvolvimento Agropecuário de Sergipe (EMDAGRO), a cidade alcançou o maior índice de vacinação do estado, com impressionantes 98,6% do gado imunizado durante a campanha de vacinação.

A Secretaria de Agricultura de Lagarto (SEMAGRI) desempenhou um papel fundamental nesse sucesso, promovendo uma série de ações de incentivo e informação para os produtores rurais. Além disso, a fiscalização rigorosa em torno da vacinação garantiu a adesão massiva dos criadores, contribuindo significativamente para a proteção do rebanho e para a prevenção da disseminação da doença.

A febre aftosa é uma doença altamente contagiosa que pode causar graves prejuízos econômicos para a pecuária, além de representar uma ameaça à saúde pública. Por isso, a vacinação é essencial para manter a segurança sanitária do rebanho e garantir a qualidade dos produtos de origem animal.

O Secretário de Agricultura, Bruno Vieira, enfatizou a importância do trabalho realizado pela secretaria e celebrou a conquista de Lagarto. “Estamos muito orgulhosos do resultado alcançado. Essa alta taxa de vacinação demonstra o comprometimento dos produtores rurais e o esforço conjunto de todos os envolvidos. É uma vitória não apenas para a cidade, mas para toda a região, que depende da saúde do nosso gado para prosperar”, afirma o Secretário.

Com esse desempenho exemplar, Lagarto reafirma seu papel de destaque na pecuária sergipana e reitera seu compromisso com a segurança alimentar e o bem-estar animal.

Fonte: Prefeitura de Lagarto