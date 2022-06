Lagarto: Moto de jovem que desapareceu após sair para trabalhar é encontrada

Na noite do último domingo, 12, o jovem Luan de Almeida Santos, morador do povoado Estancinha, na zona rural de Lagarto, saiu para trabalhar em uma das fábricas do Maratá e desde estão está desaparecido.

Diante disso, familiares iniciaram buscas e, na última segunda-feira, 13, encontraram a moto de Luan intacta e com a chave na ignição. O veículo estava em um matagal, situado num local chamado Lagoa do Cano, no povoado Estancinha.

Contudo, para desespero da família, o jovem continua desaparecido, enquanto a Polícia Civil tenta solucionar o caso. Confira abaixo uma das mensagens que estão circulando nas redes sociais sobre o caso.