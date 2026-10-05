Lagarto no Senado: votação expressiva dos lagartenses foi decisiva para vitória de Alessandro Vieira

A expressiva votação conquistada em Lagarto teve papel importante na vitória do senador Delegado Alessandro Vieira (MDB) na disputa pelo Senado Federal. No município, o parlamentar recebeu 24.372 votos, consolidando o apoio de milhares de lagartenses e alcançando uma diferença de 13.679 votos em relação ao terceiro colocado, Delegado André Davi.

O resultado reforça a contribuição de Lagarto para a eleição de Alessandro Vieira e evidencia a força da mobilização política no município. O apoio dos lagartenses também ganha um significado especial para a representação local: com a vitória do senador, Lagarto passa a ter um representante do município na composição da chapa, por meio do empresário Joãozinho de Solinha, segundo suplente de Alessandro Vieira.

A participação de Joãozinho de Solinha na chapa representa a presença de um nome com raízes em Lagarto em um espaço de articulação política estadual e nacional. Ao lado de Suely Menezes, ele esteve envolvido na construção de apoios ao projeto político de Alessandro Vieira, fortalecendo os vínculos do senador com o município.

Para Joãozinho de Solinha, o resultado das urnas representa o reconhecimento do apoio dos lagartenses e reforça o compromisso de levar as demandas do município aos espaços de decisão.

“Essa vitória também tem a contribuição de Lagarto e de cada cidadão que acreditou nesse projeto. Recebemos esse apoio com muita gratidão e responsabilidade. Agora, temos o compromisso de continuar trabalhando para que a voz dos lagartenses seja ouvida e para que nosso município tenha cada vez mais espaço nas decisões importantes para Sergipe e para o Brasil. Levar o nome de Lagarto para o Senado é uma honra e uma responsabilidade que assumimos com muito orgulho”, afirmou.

Suely Menezes destacou que o resultado também representa a força política de Lagarto e a confiança depositada pelos lagartenses no projeto de Alessandro Vieira.

“Lagarto deu uma demonstração muito bonita de confiança e participação nessa eleição. Esses 24.372 votos mostram que o nosso povo reconheceu a importância de ter um senador comprometido com Sergipe. Agora, com Joãozinho de Solinha como suplente, temos também um nome de Lagarto participando desse projeto e ajudando a levar as demandas do nosso município para um espaço tão importante como o Senado Federal”, disse.

A votação expressiva no município reforça a importância de Lagarto no cenário político sergipano e marca um novo momento para a participação de lideranças lagartenses nas articulações em nível nacional.

Fonte: Assessoria de Comunicação