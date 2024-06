Lagarto participa da terceira edição internacional do COMTUR e destaca potencial turístico

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Turismo (SETUR), marcou presença na terceira edição internacional do Colóquio Master de Turismo (COMTUR), realizado de 05 a 07 de junho. O evento reuniu profissionais renomados da área para discutir temas sobre turismo e inovação, explorando novos rumos para o turismo mundial.

O evento permitiu a troca de experiências e a atualização sobre as tendências globais, essenciais para o avanço do turismo local. Palestrantes de prestígio nacional e internacional compartilharam seus conhecimentos, proporcionando uma valiosa oportunidade de aprendizado para nossa cidade.

A participação no COMTUR reflete o compromisso de Lagarto em se destacar no cenário turístico, aproveitando seu vasto potencial natural e cultural. “Participar deste evento é um passo significativo para Lagarto, que possui um grande potencial turístico e está se destacando cada vez mais neste cenário. A troca de experiências e conhecimentos adquiridos no COMTUR é fundamental para impulsionar nosso desenvolvimento,” destacou o Secretário de Turismo, Lucas Lacerda.

Fonte: Prefeitura de Lagarto