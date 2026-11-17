A Prefeitura de Lagarto segue investindo na qualificação dos profissionais que atuam diretamente na segurança e na proteção da população. A participação em espaços de formação e troca de experiências possibilita a atualização de conhecimentos e o aperfeiçoamento das práticas de atendimento, contribuindo para serviços públicos mais eficientes, humanizados e preparados para responder às necessidades da comunidade. Na área de enfrentamento à violência contra a mulher, essa preparação é essencial para aprimorar o acolhimento e a assistência às vítimas.

Representando o município, o secretário municipal da Ordem Pública e Defesa da Cidadania (Semop), coronel Salvador Braulino Sobrinho, e a coordenadora da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal de Lagarto (PMP / GML), Amanda Santa Bárbara, participaram, nesta segunda-feira, 16, do Seminário de Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher nos Municípios Sergipanos, realizado no auditório do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), em Aracaju. O encontro reuniu gestores públicos, especialistas e representantes de instituições do sistema de Justiça para discutir estratégias de prevenção, acolhimento e aprimoramento das políticas municipais de proteção às mulheres.

Para o secretário da Semop, coronel Sobrinho, o seminário também permitiu compreender melhor os desafios enfrentados pelos municípios e as possibilidades de atuação conjunta entre as instituições. “O enfrentamento à violência contra a mulher exige compromisso, planejamento e articulação entre os diferentes órgãos públicos. Nossa participação nesse encontro foi uma oportunidade de conhecer experiências e orientações que possam contribuir com as ações desenvolvidas em Lagarto, especialmente no trabalho de prevenção e proteção”, destacou.

Por sua vez, Amanda Santa Bárbara ressaltou que a formação contínua dos agentes tem impacto direto na atuação da Patrulha Maria da Penha. “A Guarda Municipal está sempre buscando capacitações e oportunidades de aperfeiçoamento para seus profissionais, e na Patrulha Maria da Penha, esse aprendizado é fundamental para que possamos oferecer um acompanhamento cada vez mais qualificado às mulheres atendidas, considerando as particularidades de cada situação e a importância de uma abordagem acolhedora e responsável”, pontuou a coordenadora da Patrulha.

A qualificação contínua dos profissionais da Semop, que integram o trabalho permanente da gestão municipal de aprimoramento dos serviços públicos e da garantia de um atendimento cada vez mais adequado às demandas da população, também contempla as diferentes áreas vinculadas à secretaria, seja na Guarda Municipal, cujas atividades incluem formações e capacitações diversas, inclusive voltadas ao atendimento às mulheres; na Defesa Civil, que tem participado de iniciativas voltadas à gestão de riscos e à preparação para situações de emergência; ou no Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU) que desenvolve ações de atualização e aperfeiçoamento relacionadas à segurança viária e à organização do trânsito.

Fonte: Prefeitura de Lagarto