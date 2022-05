Lagarto participa do Encontro do Setor Produtivo com Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe

Representando o Município de Lagarto, o secretário da Educação, professor Magson Almeida, participou na última semana do “Encontro do Setor Produtivo da Região Centro-Sul com Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe”.

O objetivo do evento foi promover a inclusão produtiva dos jovens e o desenvolvimento econômico em Sergipe. O projeto prevê uma articulação entre diversos setores relevantes à educação profissional e tecnológica no Estado: secretarias de Governo, entidades do setor produtivo, parceiros estratégicos e implementadores e comunidade escolar, entre outros.

O secretário Magson Almeida falou da importância de associar os setores produtivos com a educação, pois há a necessidade de alavancar a economia de todos os municípios.

“E cada ente federativo, União, Estados e Municípios, tem sua parcela de responsabilidade e de contribuição nessa tarefa”, iniciou.

“O município, por exemplo, ouve os setores produtivos a fim de entender a demanda para o desenvolvimento de cursos de EJA de qualificação profissional, em que pessoas que já trabalham em diversos arranjos produtivos, e são qualificadas nos seu trabalho”, disse.

O encontro contou com a participação de representantes da Seduc, entre eles: o superintendente José Ricardo Santana e a Diretora do DER’2, Daniela Silva e da secretária municipal de Industria e Comércio, Luiza Ribeiro.

Fonte: Prefeitura de Lagarto