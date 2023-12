Lagarto presente na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em Brasília

O município de Lagarto foi bem representado na 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em Brasília de 10 a 14 de dezembro, com o tema “Erradicar a fome e garantir direitos com comida de verdade, democracia e equidade”.

A nutricionista Luana Fabíola Meneses Silva, membro do Conselho de Segurança Alimentar de Lagarto e delegada governamental, desempenhou um papel crucial ao enriquecer as discussões com sua contribuição.

A conferência teve como objetivo mobilizar representações de todas as classes sociais, abrangendo a diversidade social de todos os estados, para debater práticas atuais, avaliar e propor melhorias nas políticas públicas visando a construção do 3° PNSAN (Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional) e otimizar o combate à fome e à insegurança alimentar no Brasil.

O secretário Magson Almeida destacou a contribuição significativa de Luana Fabíola na conferência, enaltecendo não apenas Lagarto, mas reforçando o compromisso com políticas alimentares justas. Ele ressaltou que as discussões e propostas promoverão impactos positivos não apenas no município, mas em todo o país, expressando confiança na orientação futura das ações para erradicação da fome e segurança alimentar.

